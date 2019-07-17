Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM

Власти Камчатки готовят пункты временного размещения для эвакуации населения из задымленных сёл на севере полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В сёлах Камчатки готовят пункты временного размещения для эвакуации населения из страдающих от задымления северных поселений полуострова.

В окутанном дымом Пенжинском районе ожидают прибытия специалистов Роспотребнадзора, которые должны определить степень превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

В медицинских учреждениях полуострова обновили запасы марлевых и медицинских повязок и специального препарата «Реамверина» для снятия интоксикации при отравлении углекислым газом.

В поселениях срочно формируют бригады добровольных пожарных.

Ситуация на севере Камчатки обостряется с каждой минутой. Накануне огонь преодолел естественную преграду — реку Наивалваям и едва не прорвался к селу Таловка, расположенному в 12 км от места прорыва.

Противостояли стихии пятеро добровольцев из числа местных жителей. На вездеходе они выдвинулись к месту прорыва пламени. Им на помощь вылетели вскоре два вертолёта МИ-8, а также добровольцы из сёл Манилы и Каменское. На помощь также подоспели 17 сотрудников камчатской лесоохраны. Люди, с помощью воздушной и наземной техники, сумели остановить огонь.

Буквально перед этим добровольцы и пожарные остановили огонь на подступах к селу Слаутное.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные пожары на севере Камчатки вызваны аномальной жарой — на солнце термометры показывают до +50 градусов. В тени не менее +30. В населённых пунктах в зоне задымления введён режим ЧС. Пожару в Пенжинском районе присвоен V класс опасности. Площадь пожаров на сегодня составляет 133 тыс. гектаров.