Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM

Пожары на Камчатке захватывают все новые и новые территории. За прошедшие сутки, с 16 по 17 июля, площадь, охваченная огнём, увеличилась ещё на 8 тыс. гектаров и сегодня равна 132 893 гектарам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полыхает по-прежнему север полуострова — Пенжинский район. Там введён режим ЧС.

Пожар в тундре тушат около 30 добровольцев и 20 сотрудников лесоохраны. Ситуация осложняется аномальной жарой, а также сложным рельефом и огромной площадью пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Камчатке стоит небывалая жара, термометры на солнце показывают +50 градусов выше ноля.

В Пенжинском районе населённые пункты накрыты плотной завесой дыма, люди задыхаются, не могут ни выйти гулять, ни проветрить помещения. Пенжинская районная больница работает в режиме повышенной готовности, чтобы принимать пострадавших в любое время суток. Особенно страдают от дыма старики, сердечники, беременные, астматики и дети.

Ранее власти Камчатки отказывались тушить пожар, которые еще не разросся до таких масштабов, поскольку, по их мнению, затраты на тушение превысят ущерб.