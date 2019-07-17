Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM

Росрыболовство подало апелляцию на решение городского суда Южно-Сахалинска по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Ведомство оспаривает вердикт суда о том, что выданное им разрешение на вылов морских млекопитающих является незаконным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск зоозащитников частично. Он признал незаконными действия Росрыболовства, выдавшего разрешения на вылов морских млекопитающих, но отказался удовлетворить требования зоозащитников, обвинявших Росприроднадзор в бездействии.

По закону суд может рассматривать апелляционную жалобу в течение двух месяцев.

В начале июля 2019 года зоозащитники, в свою очередь, также подали апелляцию по части решения суда о бездействии Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконный вылов косаток и белух получил широкий общественный резонанс. Общественность и ученые всего мира потребовали освобождения животных из «китовой тюрьмы». Первая партия морских млекопитающих выпущена на волю, сейчас к выпуску готовят еще трех косаток.