Владивосток, , 10:24 — REGNUM

Три косатки из «китовой тюрьмы» в Приморье доставлены на базу, расположенную на мысе Перовского в Охотском море. Вскоре они будут выпущены в естественную среду обитания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё три морских млекопитающих были вывезены из «китовой тюрьмы», расположенной в бухте Средняя на юге Приморья. Они проследовали тем же маршрутом, что и их предшественники, путь которых начался в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

После перегрузки на автомобили в посёлке Иннокентьевка, в 22:30 по местному времени косатки двинулись по наиболее рискованному участку пути — проселочной дороге, более всего вызывавшей опасения специалистов. В ночное время суток косатки были доставлены на базу «Восточное».

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Как сообщало ИА REGNUM, доставку морских животных из Приморья в Хабаровский край оплатило федеральное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО). Согласно условиям контракта, подрядные организации должны организовать транспортировку «товара» до побережья в районе мыса Перовского, где предполагается произвести осмотр животных, их чипирование и составление акта приёма-передачи, после чего морские животные будут выпущены в естественную среду обитания.