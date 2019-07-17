Канкун, Мексика, , 03:08 — REGNUM

К тюремному заключению сроком на 37,5 г. приговорили гражданина России Алексея Макеева, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо.

Кроме того, российский гражданин приговорён к штрафу в размере 405 тыс. мексиканских песо. Макеев признан виновным в умышленном убийстве жителя города Канкун (штат Кинтана-Роо, Мексика) в 2017 году.

Напомним, дело Макеева тянется с мая 2017 г., когда в Канкуне погиб молодой мексиканец из-за конфликта гражданина РФ с местными жителями. Сам Макеев сильно пострадав в ходе потасовки.

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