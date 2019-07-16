Ухань, Китай, , 18:18 — REGNUM

Полиция столицы китайской провинции Хубэй города Ухань задержала 10 подозреваемых в ответственности за пожар в историческом отеле города, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Около 13:00 по местному времени 14 июля 47-летний варщик по фамилии Го занимался резкой железной рамы стояка водяного охлаждения в отеле Цзянхань. В связи с неграмотными действиями сварщика возник пожар, который повредил верхние этажи здания. Го был задержан полицией 15 июля.

Пожар разгорелся в 15:00 по местному времени на верхних этажах исторического векового здания отеля Цзянхань. Спустя три часа, в 18:00 по местному времени пламя удалось взять под контроль. Никто не пострадал. Отель был построен в 1910 году и находился на реставрации в момент возгорания.

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