Брянск, , 15:50 — REGNUM

Руководителя психоневрологического интерната города Трубчевска Брянской области обвиняют в получении взятки на общую сумму более 600 тысяч рублей. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Брянска, сообщили 16 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, директор интерната получала деньги от коммерческих фирм как лично, так и через посредников, на рабочем месте и вне его. В некоторых случаях средства переводились на банковскую карту. Женщина заключала с рядом предприятий договоры на поставку продуктов питания и иных товаров для нужд социального учреждения. Она также разрешила индивидуальному предпринимателю осуществлять выездную торговлю продуктами на территории психоневрологического интерната.

«В ходе расследования обвиняемая частично признала себя виновной, не отрицая факт поступления на принадлежащую ей банковскую карту денежных средств, вместе с тем, не признавая вину в том, что денежные средства ей переводились незаконно в качестве взяток за совершение действий, входящих в ее служебные полномочия», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следствие располагает тремя эпизодами, совершёнными с апреля 2016 по декабрь 2017 года. Общая сумма, полученных денег составляет 608 900 рублей. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом, — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Также законодательством предусмотрена возможность назначения виновному лицу штрафа в размере до 60-кратной суммы взятки.