Ростов-на-Дону, 16 июля 2019, 14:58 — REGNUM
В Ростовской области перевернулась фура, в которой, по неофициальным данным, находилось сценическое оборудование Филиппа Киркорова. В региональном управлении МЧС корреспонденту ИА REGNUM подтвердили лишь факт ДТП в Ростовской области.
«Сегодня [16 июля] в 5:30 поступило сообщение о том, что на автодороге Волгодонск — Ольгинская (хутор Лагутники) фура съехала с обочины. Прибывшие на место сотрудники 49 пожарно-спасательной части станицы Романовской отбуксировали машину из кювета. Затем автомобиль продолжил движение. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
https://www.instagram.com/p/Bz-SooyhzUz/
Тем временем ряд telegram-каналов сообщил, что фура со сценическим оборудованием для концерта Филиппа Киркорова вылетела с трассы на обочину. Информация о пострадавших и ущербе пока неизвестна.
Дорожная авария произошла после концерта артиста в Волгодонске. Выступление состоялось в рамках летнего тура. В настоящее время оборудование направлено в Крым. 17 июля намечено выступление Киркорова в Феодосии 17 июля.
«Да, вы не ошиблись: на этом видео действительно огромная фура с концертным реквизитом Филиппа Киркорова лежит в кювете. Она перевернулась. Ролик снят в Ростовской области под Волгодонском: Филипп ехал на свой концерт в Крыму, который намечен на завтра», — пишет telegram-канал «Ростов №1».