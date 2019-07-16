Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM

В Ростовской области перевернулась фура, в которой, по неофициальным данным, находилось сценическое оборудование Филиппа Киркорова. В региональном управлении МЧС корреспонденту ИА REGNUM подтвердили лишь факт ДТП в Ростовской области.

«Сегодня [16 июля] в 5:30 поступило сообщение о том, что на автодороге Волгодонск — Ольгинская (хутор Лагутники) фура съехала с обочины. Прибывшие на место сотрудники 49 пожарно-спасательной части станицы Романовской отбуксировали машину из кювета. Затем автомобиль продолжил движение. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

https://www.instagram.com/p/Bz-SooyhzUz/

Тем временем ряд telegram-каналов сообщил, что фура со сценическим оборудованием для концерта Филиппа Киркорова вылетела с трассы на обочину. Информация о пострадавших и ущербе пока неизвестна.

Дорожная авария произошла после концерта артиста в Волгодонске. Выступление состоялось в рамках летнего тура. В настоящее время оборудование направлено в Крым. 17 июля намечено выступление Киркорова в Феодосии 17 июля.

«Да, вы не ошиблись: на этом видео действительно огромная фура с концертным реквизитом Филиппа Киркорова лежит в кювете. Она перевернулась. Ролик снят в Ростовской области под Волгодонском: Филипп ехал на свой концерт в Крыму, который намечен на завтра», — пишет telegram-канал «Ростов №1».