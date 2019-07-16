Баку, , 09:22 — REGNUM

Крупный пожар произошел на центральном рынке в городе Сабирабад в Азербайджане, сообщает 16 июля пресс-служба республиканского МЧС.

Тушение пожара Fhn.gov.az

По данным ведомства, сгорели два магазина общей площадью 1060 квадратных метров и три магазина на площади 7650 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило около 7:00 утра по местному времени (6:00 мск). Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 8:02. Информации о пострадавших нет. В настоящее время на месте пожара работают специальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в результате пожара в одном из торговых центров в столице Азербайджана Баку пострадали 12 человек.

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