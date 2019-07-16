Петропавловск-Камчатский, 16 июля 2019, 09:06 — REGNUM
За сутки, с 15 по 16 июля, на севере Камчатки площадь пожаров выросла на 20 тыс. гектаров и составила 114 тыс. гектаров. Горят леса и тундра. 7 из 9 новых термоточек расположены на территории Пенжинского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На севере полуострова полыхают леса и тундра. Преимущественно горит Пенжинский район.
На тушении пожаров задействованы 27 человек, 5 единиц техники. Шесть пожарных с помощью трёх единиц техники смогли локализовать пожар в районе посёлка Ключи. К 12:30 по местному времени он был ликвидирован полностью.
Ликвидирована и угроза распространения пожара у села Таловка.
На севере Камчатки введен специальный противопожарный режим, запрещено разведение костров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пенжинском районе сельские жители задыхаются от дыма пожаров. Введен режим ЧС, Пенжинская районная больница приведена в режим повышенной готовности, медики готовы принимать пострадавших в любое время суток.