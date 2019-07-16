Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM

На Камчатке задержан участковый — аферист. Он реализовал несколько преступных схем ради наживы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, впервые мошенническую схему участковый провернул ещё в 2015 году, когда работал в одном из учреждений УФСИН на Сахалине. Через интернет он выманил 2 млн рублей у знакомой, которая проживает в другом государстве.

Позже подозреваемый переехал в Петропавловск-Камчатский и устроился на работу участковым. На Камчатке он продолжил преступную деятельность.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Камчатскому краю, у потерпевшего он незаконно изъял сим-карту, с помощью которой оформил кредит на 200 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия присвоил банковскую карту покойного гражданина, а деньги с неё перевел на свой личный счет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалоИА REGNUM, в Хабаровске прокурор железнодорожного района дал взятку следователю СУ УМВД в размере 2 млн рублей за развал уголовного дела.