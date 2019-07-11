Хабаровск, , 06:12 — REGNUM

В Хабаровске задержаны два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов — прокуратуры и СК РФ. По версии следствия прокурор Железнодорожного района Хабаровска Дмитрий Губанов передал заместителю начальника Следственного управления УМВД по Хабаровскому краю Денису Дюкову 2 млн рублей за развал уголовного дела. Оба фигуранта задержаны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь уже бывший замначальника СУ УМВД по Хабаровскому краю Денис Дюков помещен под домашний арест — суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу. Он обвиняется в получении взятки. Также бывший теперь прокурор Железнодорожного района Хабаровска, которому вменяется посредничество во взятке, помещен под домашний арест. Такие решения принял суд.

Дюков поначалу вины своей не признавал. Но позже выяснились новые обстоятельства, которые заставили его изменить решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ провела обыски в правительстве Якутии по делу о крупной взятке. Уголовное дело возбуждено в апреле 2019 года. Обвиняемый — замначальника управления эксплуатации дорог Якутии. Документы, изъятые в правительстве республики, относятся к 2013 году.