Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM

Число пострадавших в результате хакерской атаки на сайт «Народного банка Казахстана» возросло до 210 человек. Об этом 15 июля сообщает издание Informburo со ссылкой на данные Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

По словам специалистов, число пострадавших продолжает расти. В ЦАРКА отметили, что одновременно с Казахстаном группа хакеров также атакует один из банков Грузии. В пресс-службе банка подтвердили информацию о работе фишинговых сайтов.

В частности, поддельные сайты размещают в социальных сетях от имени «Народного банка» рекламу с предложением принять участие в розыгрыше автомобилей, мобильных телефонов и других подарков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Казахстане заблокировали фишинговый ресурс, который имитировал работу АО «Народный банк Казахстана». Пользователям предлагается ввести свои персональные данные, которые затем попадают злоумышленникам.

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