Инчхон, Южная Корея, , 18:41 — REGNUM

Задержанные в аэропорту сотрудниками миграционной службы Южной Кореи российские туристы будут отправлены на родину не позднее вторника, 16 июля. Об этом сообщил атташе посольства России в республике Дмитрий Шибилов.

«По информации, которую нам сообщила авиакомпания, ожидается, что все они покинут страну не позднее вторника», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Преставитель посольства добавил, что в настоящее время с российскими гражданами «ведут работу сотрудники авиакомпании и миграционной службы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что 16 российских туристов, прибывших накануне в южнокорейский аэропорт Инчхонрейсом авиакомпании S7, были задержаны при прохождении пограничного контроля, так какне смогли подтвердить посещение страны в туристических целях.

До настоящего времени российские граждане остаются в зоне содержания недопущенных пассажиров аэропорта.

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