Тулун, Иркутская область, , 10:34 — REGNUM

Поврежденная паводком дамбу в Тулуне Иркутской области будет восстановлена к 18 июля, заявил губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, на сегодняшний день из центральной части Тулуна вода откачана.

«Мы эту работу (по восстановлению дамбы) ведем. К 18 июля дамба будет восстановлена», — цитирует Левченко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Тулун наиболее пострадал от наводнения, накрывшего Иркутскую область с 26 июня. Река Ия вышла из берегов и перелилась через 10-метровую дамбу, смыв близлежащие посёлки и целые кварталы в Тулуне. В результате наводнения погибли 25 человек.

Читайте также: В Приангарье число подтопленных домов сократилось за сутки вдвое