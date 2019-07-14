Тулун, Иркутская область, 14 июля 2019, 10:34 — REGNUM
Поврежденная паводком дамбу в Тулуне Иркутской области будет восстановлена к 18 июля, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
По его словам, на сегодняшний день из центральной части Тулуна вода откачана.
«Мы эту работу (по восстановлению дамбы) ведем. К 18 июля дамба будет восстановлена», — цитирует Левченко ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, Тулун наиболее пострадал от наводнения, накрывшего Иркутскую область с 26 июня. Река Ия вышла из берегов и перелилась через 10-метровую дамбу, смыв близлежащие посёлки и целые кварталы в Тулуне. В результате наводнения погибли 25 человек.
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