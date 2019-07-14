Красноярск, , 10:19 — REGNUM

До 270 тысяч га возросла площадь лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Лесной пожар (cc) skeezy

Согласно данным оперативной сводки, на 12:00 (08:00 мск) 14 июля на территории региона действует 80 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет 270,231 тысяч га. В большинстве случаев пожары возникли из-за сухих гроз.

Пожары бушуют на территории Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районов. Основная часть пожаров, площадь возгорания которых составляет 205 га, действует в так называемой зоне контроля. Это пожары в труднодоступных местах, принято решение их не тушить, так как стоимость тушения будет превышать стоимость возможного ущерба от пожара. Эти возгорания контролируются космическим мониторингом.

Угроза населённым пунктам от пожаров отсутствует. В настоящее время в борьбе с огнём задействованы 843 человека и 46 единиц техники.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 90 лесных пожарах на территории Красноярского края, общая площадь которых составила 200,4 тысяч га.

Кроме того, из-за пожаров в регионе наблюдается повышенное задымление воздуха в городе Красноярске.