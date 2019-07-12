Красноярск, , 07:20 — REGNUM

В Красноярском крае по состоянию на 08:00 (местное время) 12 июля зарегистрировано 90 лесных пожаров на площади 200,4 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

При этом из 90 возгораний 50 (на площади 128 тыс. га) принято решение не тушить, так как, согласно выводам краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эти пожары «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а прогнозируемые затраты на их тушение «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». Эти так называемые пожары-«отказники» зарегистрированы на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов, находится под наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

В тушении возгораний в авиационной и наземной зонах принимают участие более 1300 человек, 142 единицы техники. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за сухих гроз. В регионе продолжает работать самолёт-зондировщик, вызывающий осадки.

По информации минлесхоза, за сутки в крае потушили 13 лесных пожаров в шести районах на общей площади 19,8 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров действует режим ЧС в лесах. На утро 11 июля в регионе было зарегистрировано 88 лесных пожаров на площади порядка 190 тыс. га, в том числе 46 пожаров-«отказников» на площади 125 тыс. га.

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