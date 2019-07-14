Сургут, Югра, , 08:34 — REGNUM

Три человека погибли в Сургуте в результате ДТП с легковым автомобилем. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Югре.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 14 июля около 02:00 по местному времени. Водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и на полном ходу врезался в фонарный столб.

В результате аварии четыре пассажира BMW вылетели из салона. На месте погибли две девушки и молодой человек 1994 года рождения. Ещё один пассажир 1994 года рождения доставлен в больницу.

В настоящее время ведётся расследование, уточняются причины и обстоятельства ДТП. Устанавливается личность водителя, допустившего наезд на столб.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Хабаровске. Сотрудник полиции, находясь на службе, совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Один из пешеходов погиб, двое получили травмы.

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