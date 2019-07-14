Хабаровск, , 05:49 — REGNUM

Группу пешеходов, переходивших ночью нерегулируемый пешеходный переход в Хабаровске, задавил сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила 14 июля пресс-служба регионального управления МВД.

Как стало известно, инцидент произошел в районе перекрестка улиц Ленинградской и Ким Ю Чена, где в отсутствие светофора ночью по «зебре» дорогу переходили несколько человек. По неизвестным причинам находившихся на службе сотрудник полиции не затормозил перед переходом и совершил наезд на пешеходов.

В результате один из пострадавших от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще двух пострадавших доставили в медучреждение.

В настоящее время органы правопорядка инициировали проверку в отношении сотрудника. По данным освидетельствования на наличие алкоголя в крови, водитель на момент ДТП был трезвым.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. В случае признания полицейского виновным, он будет уволен из органов, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.