Киев, , 13:59 — REGNUM

Момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве попал в объектив камеры наружного наблюдения. Видео было продемонстрировано 13 июля в эфире телеканала.

На видеозаписи можно разглядеть, как снаряд попадает в фасад здания.

Здание телеканала, расположенное на улице Дегтяревской в Киеве было обстреляно в ночь на 13 июля двумя неизвестными из гранатомёта. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Приняты меры по розыску стрелявших в здание.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф призвал власти Украины осудить обстрел здания «112 Украина».

Кроме того, Бенкендорф заявил, что охрана здания будет усилена, а к поиску злоумышленников будут приложены все возможные усилия.

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