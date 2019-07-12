Киев, , 13:30 — REGNUM

В Днепровском районе Киева во время посадки пассажиров у трамвая отказали тормоза, сообщил 12 июля ресурс «Информатор».

Трамвай внезапно начал двигаться, из него на ходу выпала пожилая женщина и ударилась головой, позже её увезли в больницу в машине скорой помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая детали происшествия.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в киевском метро скончалась женщина, попавшая под поезд.

Читайте также: В Киеве в метро под поезд упала женщина