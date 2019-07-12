Киев, 12 июля 2019, 13:30 — REGNUM
В Днепровском районе Киева во время посадки пассажиров у трамвая отказали тормоза, сообщил 12 июля ресурс «Информатор».
Трамвай внезапно начал двигаться, из него на ходу выпала пожилая женщина и ударилась головой, позже её увезли в больницу в машине скорой помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая детали происшествия.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее в киевском метро скончалась женщина, попавшая под поезд.
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