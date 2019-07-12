Киев, , 10:48 — REGNUM

На станции метро «Оболонь» в Киеве погибла женщина, которая упала под поезд. Об этом сообщил 12 июля телеканал «1+1» со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.

Из-за ЧП пришлось закрыть станции метро «площадь Тараса Шевченко», «Петровка» (переименована в «Почайну»), «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра».

В данный момент метро работает в обычном режиме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве на станции метро «Тверская» девушка уронила телефон, потянулась за ним и упала под поезд. К счастью, она отделалась сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

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