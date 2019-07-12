Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM

В Петербурге полиция ведет проверку по факту госпитализации девочки, у которой обнаружены следы укусов. По словам восьмилетней пострадавшей, эти телесные повреждения ей нанесла родная мать.

Об укусах, обнаруженных у ребенка, в полицию Калининского района 10 июля сообщили из медицинского учреждения, куда госпитализировали девочку из квартиры дома по Тихорецкому проспекту.

Как отмечает агентство «Оперативное прикрытие», в детской больнице №5 у ребенка обнаружено подкожное кровоизлияние задней поверхности грудной клетки. Предположительно, укус произошел несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По версии следствия, 16 июня подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения своим малолетним детям: она била и кусала детей, а также вырывала у них волосы. Дети помещены в больницу, идет следствие.

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