Кабул, , 12:26 — REGNUM

В афганской провинции Нангархар во время свадебной церемонии прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает Reuters, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни.

По его словам, теракт 12 июля осуществил смертник, который пешком пришел на мероприятие. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек, еще около 40 пострадали.

Хогьяни уточнил, что взрыв произошел в доме проправительственного командира ополчения в районе Пачерагам.

Отмечается, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.