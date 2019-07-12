Кумбитара, , 10:41 — REGNUM

В колумбийском департаменте Нариньо близ границы с Эквадором убиты пятеро солдат армии Колумбии, передает канал TeleSur со ссылкой на заявление министерства обороны.

Нападение на военных произошло вечером 11 июля из засады в муниципалитете Кумбитара. Погибли четверо рядовых и сержант. Ответственность за нападение власти Колумбии возлагают на повстанцев, отколовшихся от группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC или ФАРК). Напомним, она сложила оружие летом 2016 года и теперь существует как официально зарегистрированная политическая партия.

Департамент Нариньо является одним из самых проблемных районов Колумбии. Здесь скрываются члены различных вооруженных группировок, налажены пути наркотрафика. В прошлом году Эквадор запрашивал международной помощи для охраны своей границы с Колумбией.

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