Брянск, , 10:18 — REGNUM

В законную силу вступил приговор суда в отношении исполнительного директора брянского АО «85 ремонтный завод» (структура Минобороны РФ) и его заместителя. Их обвинили в хищении 3 млн рублей, выделенных заводу в рамках госзаказа. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба УФСБ по Брянской области.

Директору предприятия назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, а также штраф в 450 тысяч рублей. Заместителя руководителя осудили на один год условно, с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей. Суд принял во внимание, что обвиняемые полностью возместили ущерб, причинённый государству.

Топ-менеджеров задержали во втором полугодии 2018 года на совместной операции полиции и УФСБ. Их обвинили в хищении средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, выделенных заводу. Следствие установило, что деньги вывели на счета подконтрольных фирм по фиктивным платежам, затем обналичили и присвоили.

Добавим, что в мае этого года «85 ремонтный завод» был признан банкротом по собственному иску. Предприятие, которое на 100% принадлежит Минобороны, задолжало более 500 млн рублей.