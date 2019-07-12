Вена, , 10:16 — REGNUM

Австрийская уголовная полиция нанесла удар по крупной международной банде, занимавшейся кражей дорогих автомобилей и их переправкой в Объединенные Арабские Эмираты, пишет газета Heute.

Арестованы двое подозреваемых, в том числе предполагаемый босс преступной организации, 45-летний уроженец Польши. По оценке полиции, на свободе остаются 30−50 членов банды. Следователи предполагают, что эта группировка совершила 30 автоугонов дорогих автомобилей, в основном марки Mercedes, в разных частях Австрии. Угнанные машины переправлялись через Чехию в Польшу, где разбирались на детали. Оттуда в разобранном виде их отправляли в ОАЭ.

По словам представителя полиции Патрика Майерхофера, ущерб от известных угонов банды составляет около €1,5 млн. В действительности это число может быть выше.