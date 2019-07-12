Наньчан, Китай, , 09:25 — REGNUM

Смертоносный пожар произошел в жилом здании на востоке Китая, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в городе Шанжао провинции Цзянси на востоке Китая. Четыре человека погибли, сообщают местные власти. Подробности пока не известны, идет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек стали жертвамипожара в жилом здании в Гуанси-Чжуанском автономном округе Китая в начале мая текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек сгорели в пожаре в жилом доме на юге Китая