Абуджа, , 09:01 — REGNUM

Полиция в столице Нигерии в четверг, 11 июля, заблокировала дороги и применила слезоточивый газ при попытке разогнать демонстрацию мусульман-шиитов, которые протестуют третий день подряд, передает ВВС Africa.

По сообщению протестующих, в четверг в ходе столкновений с полицией в Абудже несколько человек получили ранения.

Члены проиранской мусульманской организации шиитов «Исламское движение Нигерии» (IMN) выступали против задержания их лидера, шейха Ибрагима Закзаки. Он находится под стражей с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновений в столице Нигерии во вторник, 9 июля, погибли два человека. Полиция опровергла это, заявив, что применила «минимальную силу» и что восемь сотрудников службы безопасности также получили ранения.

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