Сеул, , 08:01 — REGNUM

В первой половине 2019 года таможенная служба Южной Кореи в общей сложности изъяла 86,8 кг наркотиков. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, что контрабанда конопли и других ее производных сократилась на 48%, до 9,8 кг, метамфетамина — на 28%, до 43,1 кг. Однако контрабанда кокаина, напротив, увеличилась на 62%, до 13,2 кг.

Отмечается, что всего в первой половине 2019 года таможенная служба Южной Кореи изъяла на 29% наркотиков меньше, чем за аналогичны период прошлого года.

«Большие партии метамфетамина, произведенные в Золотом треугольнике, по большей части ввозятся в Южную Корею китайскими фармацевтическими компаниями. В первом полугодии было изъято 36 кг наркотиков, перевозимые гражданами Китая», — сообщили представители таможенной службы.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, объем изъятого метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличился в 11 раз с 10,7 тонн в 2008 году до 130 тонн в 2018 году.