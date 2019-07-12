Иркутск, , 07:53 — REGNUM

ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило население региона об ухудшении погодной обстановки 13 июля. Со ссылкой на синоптиков, спасатели сообщают, что завтра в Приангарье ожидаются ливневые дожди и грозы. При грозах порывы северо-западного ветра будут достигать 12−17 м/с.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Учитывайте метеорологические условия при планировании поездок на дальние расстояния. При получении неблагоприятного прогноза желательно отказаться от них из-за возможного ухудшения дорожной обстановки», — сказано в официальной информации спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также пострадали 49 социально значимых объектов и 11 051 приусадебный участок. За медицинской помощью обратилось 3298 человек. Не обошлось без жертв. Официально известно о 25 погибших. Сегодня, 12 июля, в регионе объявлен траур по ним.

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