Иркутск, , 12:42 — REGNUM

Мощнейшее наводнение в Иркутской области унесло жизни не менее 25 человек и более 10 числятся пропавшими без вести. Указ об объявлении 12 июля Днём траура на территории Иркутской области подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает официальный сайт региона. В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги, всем региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

«Трагически оборвалась жизнь людей, полных сил, планов и надежд. Трудно осознать, что их больше нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны». Сергей Левченко

Как уже сообщало ИА REGNUM наводнение в иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. За медицинской помощью обратились 3298 человек. Погибшие проживали в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Черемховском, Чунском и Зиминском районах.

Читайте также: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 25 человек