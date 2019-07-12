Санкт-Петербург, , 03:45 — REGNUM

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга на греческий остров Корфу, в ходе полета столкнулся с птицей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что после столкновения с птицей экипажу удалось успешно посадить самолет на Корфу. Уже после приземления авиалайнер был осмотрен специалистами. Они пришли к выводу, что воздушное судно не пригодно к совершению обратного рейса. Для обеспечения обратного рейса авиакомпания направила из столичного аэропорта «Внуково» резервный самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолет Boeing 737 израильской авиакомпании Israil Airlines, летевший из болгарской Софии в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной возвращения самолета стала птица, попавшая в двигатель воздушного судна спустя 41 минуту после начала полета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было.

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