Сан-Франциско, США, , 03:15 — REGNUM

Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что нарушители смогли перебраться через забор, установленный по периметру территории исследовательского центра. Им даже удалось сбежать от охраны после обнаружения, однако вскоре они всё же были задержаны и выдворены с территории исследовательского центра.

Агентство отмечает, что в центре стоит ядерный реактор, использующий обогащенный уран, пригодный для создания ядерной бомбы.