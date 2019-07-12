Казань, , 02:38 — REGNUM

В Татарии бывший проректор «Татарского института переподготовки кадров и агробизнеса» осуждена на 3,6 года колонии общего режима. Под стражу Элеонора Х. взята в зале суда, но приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

52-летней женщине вменяется четыре уголовных статьи — служебный подлог, мошенничество с использованием служебного положения, мошенничество со значительным ущербом и получение значительной взятки за незаконные действия. В совокупности Приволжский районный суд Казани приговорил теперь уже экс-проректора по учебно-методической работе «Татарского института переподготовки кадров и агробизнеса» к 3,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда после оглашения приговора, но в законную силу он ещё не вступил.

Следователи считают, что с мая по ноябрь 2017 года сотрудник учебного заведения за взятку помогла оформить диплом, а в двух других случаях взяла деньги за подобные «услуги», не предоставив обещанного. Так за 60 тыс. рублей она внесла ложные сведения в служебные документы и мужчина получил диплом о переподготовке без фактического обучения, не сдавая экзамены.

Пообещала она оформить похожие дипломы и для двух девушек, но, получив 30 тыс. рублей предоплаты, взятые обязательства не выполнила, потратив деньги.

Ещё одна липовая абитуриентка передала экс-проректору 150 тыс. рублей за диплом другого учебного заведения, но деньги были похищены по той же схеме, документ не предоставлялся. Фигурантка полностью признала свою вину и возместила ущерб пострадавшим.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что по делу о продаже дипломов Казанского национального исследовательского технологического университета и Казанского медицинского университета задержаны два действующих сотрудника учебных заведений — завкабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Казанского национального исследовательского технологического университета 44-летняя Наталья Ш. и проректор по учебно-методической работе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Элеонора Х. Изначально им вменялось взяточничество и посредничество в оном. Следователи выяснили, что в зависимости от вуза стоимость диплома варьировалась от 300 до 500 тыс. рублей. Правоохранительные органы тогда говорили о восьми эпизодах в деле. Сами подозреваемые вину на начальном этапе отрицали, говоря, что бланки покупали в подземном переходе в Москве и продавали именно их под видом настоящих.