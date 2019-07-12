Оттава, , 02:01 — REGNUM

Авиалайнер Boeing канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку на Гавайях из-за сильной турбулентности, передает телеканал CBC.

Самолёт в небе

Сообщается, что самолет следовал маршрутом «Ванкувер — Сидней», однако в ходе полета попал в зону турбулентности. В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.

После приземления пострадавших передали медикам для осмотра, значительных травм они не получили, поэтому госпитализация пассажирам не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров. После приземления пострадавших госпитализировали.

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