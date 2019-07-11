Нижний Новгород, , 18:26 — REGNUM

В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту столкновения судна «Волгарь 33» с баржей столкнулось со шлюзом номер 13. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 11 июля в районе Городецких шлюзов на Волге. В результате маневра судно с баржей повредило контур уплотнения береговой створки нижних двухстворчатых ворот. Пострадавших нет, влияния на другие отрасли хозяйства и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

В настоящее время устанавливается характер повреждений. Планируется обследование нижних створок ворот водолазами, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года у берегов Крыма, недалеко от Керчи затонула баржа из Ростова-на-Дону. Судно было загружено 3,3 тыс. тонн зерна. 10 членов экипажа были эвакуированы. Пострадавших нет.