Чэнду, Китай, , 16:41 — REGNUM

Три человека погибли и еще четверо числятся пропавшими без вести в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 14:05 по местному времени. Огромный валун скатился со скалы и ударил в автобус в уезде Сунпань в Нгава-Тебитско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Автобус, который перевозил на борту 30 пассажиров, отнесло на обочину дороги от удара. На данный момент известно от трех погибших и 18 раненых. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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