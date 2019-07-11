Киев, , 15:34 — REGNUM

Трое сталкеров — российский гражданин и двое британских подданных — задержаны украинской полицией в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает 11 июля отдел коммуникации полиции в Киевской области.

«Двух граждан Великобритании обнаружили в поселке Припять и одного гражданина Российской Федерации — в районе села Терехи», — говорится в сообщении.

Нарушители попались полицейским во время патрулирования запретной зоны вокруг Чернобыльской АЭС. Любители экстремального туризма уже провели там около суток.

В отношении иностранцев составили протоколы об административном правонарушении. За незаконное проникновение в зону аварии им грозит штраф, дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля во время посещения Чернобыльской зоны президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть её для ученых и туристов.

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