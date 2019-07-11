Москва, 11 июля 2019, 13:58 — REGNUM
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского упростить доступ туристов и учёных в Чернобыльскую зону требует предварительных исследований территории на предмет безопасности людей, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.
Туристы могут сами в этом убедиться, так как в таких организованных турах обязательным условием является прохождение дозиметрического контроля, как до проведения экскурсии, так и после нее. Также примерно за $10 туристы могут арендовать дозиметр и контролировать уровень радиации на протяжении всего туристического маршрута.
Если анализировать экономическую эффективность таких туров, то в настоящее время однодневные туры на территории Чернобыльской зоны отчуждения стоят от $99 на человека (трансфер от Киева и обратно, экскурсия по маршруту). При срочном бронировании стоимость увеличивается на 50% и более. Понятно, что эффективность таких туров для их организаторов будет зависеть от спроса, который после выхода британского сериала «Чернобыль» многократно возрос.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский посетил 10 июля 2019 года Чернобыль. Глава государства пообещал прекратить коррупцию в Чернобыльской зоне отчуждения и открыть её для туристов и ученых.
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