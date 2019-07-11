Москва, , 13:58 — REGNUM

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского упростить доступ туристов и учёных в Чернобыльскую зону требует предварительных исследований территории на предмет безопасности людей, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

«Безопасность пребывания туристов на территории Чернобыльской зоны отчуждения под большим вопросом, но тут важно понимать о каких местах этой зоны идет речь. Уровень радиации в пределах туристических троп, по оценкам специалистов, находиться в допустимых пределах (не выше, чем, например, в столице Украины)», — пояснила эксперт.

Туристы могут сами в этом убедиться, так как в таких организованных турах обязательным условием является прохождение дозиметрического контроля, как до проведения экскурсии, так и после нее. Также примерно за $10 туристы могут арендовать дозиметр и контролировать уровень радиации на протяжении всего туристического маршрута.

«Вместе тем, безусловно, существует риск утечки радиации, так как, по оценкам участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в старом саркофаге есть трещины. Поэтому если рассматривать это направление, как туристическое, то скорее, только как экстремальный туризм, со всеми вытекающими последствиями (обязательное страхование жизни и здоровья и т. д.)», — считает Зайцева.

Если анализировать экономическую эффективность таких туров, то в настоящее время однодневные туры на территории Чернобыльской зоны отчуждения стоят от $99 на человека (трансфер от Киева и обратно, экскурсия по маршруту). При срочном бронировании стоимость увеличивается на 50% и более. Понятно, что эффективность таких туров для их организаторов будет зависеть от спроса, который после выхода британского сериала «Чернобыль» многократно возрос.

«Для российских граждан это направление поездок в настоящее время официально закрыто. Как сообщили в Киевском офисе одной туристической компании, для граждан Российской Федерации действует запрет на посещение данной территории.

После принятия президентом Украины указа о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для туристов всего мира, в украинские туроператоры ожидают в ближайшее время снятия ограничений для граждан РФ», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский посетил 10 июля 2019 года Чернобыль. Глава государства пообещал прекратить коррупцию в Чернобыльской зоне отчуждения и открыть её для туристов и ученых.

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