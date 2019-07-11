Мытищи, Московская область, , 14:34 — REGNUM

Крупный пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось локализовать. Об этом сообщает 11 июля пресс-центр Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 13:15 — локализация пожара на площади 800 кв. метров», — говорится в сообщении.

В тушении пожара, ранг которого был повышен до №3, задействованы 157 человек и 52 единицы техники. Наблюдалось горение газопровода Мосгаза за территорией ТЭЦ-27 на площади 200 кв. метров, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали, по последним данным, 12 человек. Наблюдалось факельное горение, к месту возгорания направили пожарные поезда и привели в готовность авиацию.

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