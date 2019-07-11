Мытищи, Московская область, , 14:08 — REGNUM

По последним предварительным данным, в результате пожара, который произошёл в подмосковных Мытищах на территории ТЭЦ-27, пострадали 12 человек. Ранее в ГУ МЧС РФ сообщили об 11 гражданах, обратившихся за помощью.

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Одному из них потребовалась госпитализация. Сообщает РИА Новости. У всех пострадавших медики диагностировали отравление угарным газом и ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании на ТЭК-27 в Мытищах Московской области поступило сегодня. 11 июля, в 11:11 мск. Для тушения пожара от Москвы в помощь подразделениям МЧС Московской области было направлено порядка 50 единиц техники, включая два вертолёта Московского авиационного центра.

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По последним данным, площадь пожара увеличилась в пять раз — от изначальных 200 кв. м до почти 1 тысячи квадратных метров.

Как уточнили в Минэнерго, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 мм АО «Мосгаз». Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях.

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