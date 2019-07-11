Мытищи, Московская область, 11 июля 2019, 12:20 — REGNUM
На крупном пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах пострадали восемь человек, сообщает 11 июля «Говорит Москва».
Телеграм-каналы уточняют, что пострадавшие работают в автомастерской рядом с ТЭЦ. Площадь пожара составляет 200 метров. Наблюдается столб огня.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 11:11 сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС).
Возгорание произошло по адресу Волковское шоссе, дом 1 (ТЭЦ-27).
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