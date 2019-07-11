Мытищи, Московская область, , 12:10 — REGNUM

На место пожара в подмосковных Мытищах выехали 14 единиц техники и 41 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным МЧС, в 11:11 сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС). Возгорание произошло по адресу Волковское шоссе, дом 1 (ТЭЦ-27).

«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике», — говорится в сообщении МЧС.

Сведений о пострадавших пока не поступало. По данным очевидцев, на объекте слышны звуки взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мытищах Московской области произошел крупный пожар на ТЭЦ-27.

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