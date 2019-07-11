Гуйян, Китай, , 09:32 — REGNUM

Один человек получил ранения, еще пять оказались под завалами трехэтажного здания, обрушившегося на юго-западе Китая, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйян на юго-западе Поднебесной. Двое человек были спасены из-под обломков здания. Один получил легкие ранения, еще пятеро остаются под руинами. Обрушение произошло в городке Цяньлин в 11:00 по местному времени 11 июля.

Здание было построено местными жителями. Причины случившегося выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в городе Шэньчжэнь на юге Китая произошло обрушение здания спортивного центра, в результате чего погибли три человека.

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