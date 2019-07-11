Вашингтон, , 04:00 — REGNUM

Охотник на игуан подстрелил одного из рабочих, которые чистили бассейн в одном из частных домов американского штата Флорида, передает телеканал NBC 6 South Florida.

Сообщается, что женщина Элин Брайан вызвала рабочих для чистки бассейна 5 июля. Однако в то же время улицы патрулировал охотник на игуан с заряженным оружием. Внезапно женщина услышала крики одного из рабочих и заметила, что у него ранена нога. По ее словам, мужчину подстрелил охотник на игуан.

«У нас тут игуаны повсюду. Если соседи будут стрелять во все подряд, как на Диком Западе, то наверняка кого-нибудь убьют», — заявила Брайан.

В связи с произошедшим женщина призвала соседей внимательней следить за своими детьми.