Ереван, , 01:48 — REGNUM

Электроснабжение в Армении полностью восстановлено, сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур страны.

Уточняется, что вечером 10 июля пятый энергоблок Разданской ТЭЦ и Ереванская ТЭЦ были подключены к сети. Электроснабжение всех потребителей восстановлено.

Напомним, в Армении произошло массовое отключение электричества. По словам Акопа Варданяна, замминистра территориального управления и инфраструктур, сбой произошёл из-за перепада частоты электроэнергии при обмене электричества с Ираном.

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