Ереван, 11 июля 2019, 01:48 — REGNUM
Электроснабжение в Армении полностью восстановлено, сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур страны.
Уточняется, что вечером 10 июля пятый энергоблок Разданской ТЭЦ и Ереванская ТЭЦ были подключены к сети. Электроснабжение всех потребителей восстановлено.
Напомним, в Армении произошло массовое отключение электричества. По словам Акопа Варданяна, замминистра территориального управления и инфраструктур, сбой произошёл из-за перепада частоты электроэнергии при обмене электричества с Ираном.
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