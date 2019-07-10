Москва, , 17:34 — REGNUM

В Москве задержан мужчина, пытавшийся продать несовершеннолетнюю девочку. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По информации ведомства, накануне вечером в одном из кафе на востоке Москвы подозреваемый «из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей».

Согласно данным следствия, мужчина познакомился с подростком в социальной сети, а затем привёз её для сделки в Москву из другого региона России.

«Преступная деятельность данных лиц была пресечена, поскольку сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий», — отметили в СК.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Следствие намерено ходатайствовать об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.