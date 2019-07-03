Чебоксары, , 07:36 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор участникам преступного сообщества, которых обвиняли в незаконном сбыте наркотических средств. Перед судом предстали 20 человек — жители России и Украины, сообщает Генпрокуратура России.

Следствием и судом было установлено, что преступная группа с мая 2016 года по март 2017 года продавали наркотики через интернет и организовывали тайники на территории Чебоксар. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота было изъято более 3,5 кг синтетических наркотических средств.

Обвинение было предъявлено 20 злоумышленникам, четверо из которых являются гражданами Украины. В зависимости от роли Московский районный суд Чебоксар признал их виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном сбыте наркотических средств. Им назначено от 6 до 13 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, которых обвиняют в распространении наркотиков на территории пяти муниципалитетов. Злоумышленникам инкриминируется 117 эпизодов преступлений. Из незаконного оборота изъято более 2,2 кг различных видов наркотических средств.

Подробнее: Участникам ОПГ в Чувашии предъявлено более 100 эпизодов наркопреступлений