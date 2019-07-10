Заринск, Алтайский край, , 09:38 — REGNUM

Жестокое обращение с приёмными детьми стало поводом для возбуждения уголовного дела и вынесения приговора 45-летней жительнице Заринского района Алтайского края. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, эта женщина воспитывала семерых детей, которые находились у нее под опекой.

Людмила Рязанцева «В сентябре 2018 года девятилетний опекаемый мальчик был госпитализирован из дома в больницу с закрытым переломом ноги. В результате разбирательств стало известно, что данную травму ему причинила опекун из-за якобы непослушания ребенка».

В ходе разбирательства следователями были установлены и другие факты систематического унижения и применения насилия к двум воспитанникам — десятилетней девочке и девятилетнему мальчику.

Людмила Рязанцева «В период с января по сентябрь 2018 года женщина, используя малозначительные поводы, физически и морально наказывала детей. Так, за непослушание она заставляла мальчика много раз приседать или спать на коврике на полу. Кроме того, были установлены факты избиения несовершеннолетних, в том числе табуретом по голове».

После придания огласке фактов насилия все дети были изъяты из семьи, а в отношении опекуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что за совершённые преступления суд назначил опекуну наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Помимо этого в адрес администрации Заринского района и правительства Алтайского края направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Алтайском крае вынесен приговор злоумышленнику, который в конце 2018 года, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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